SANTO DOMINGO.-"La mafia de los combustibles, es mucho mayor que la mafia del narcotráfico", reiteró este lunes el presidente de la Federación Nacional de Transportistas la Nueva Opción.

Al ser cuestionado de qué le parece el caso de Alexis Medina, quien según la auditoría reveló irregularidades en el tema de los combustible en la Policía Nacional, Hubieres contestó que el hermano del expresidente "es un niño de teta en función de la mafia de los combustibles".

"¿Por qué es Alexis Medina y son dos pesos?, y está bien que si lo hizo mal que le caiga toda la condena del mundo posible, pero ellos saben, que desde el 2007 estoy denunciando la mafia de los combustibles, y no me ha ido muy bien por eso y ellos lo saben, yo les caigo mal casi a los grandes petrolero del país", sostuvo en la entrevista central de El Despertador.

Aunque reconoció que la procuradora Miriam Germán y Yeni Berenice Reinoso han jugado un papel historico en el país con el tema de corrupción, Hubieres resaltó que ellas saben todos los que faltan.

"Y el que no lo sepa que investigue, pero aquí hay mucha gente que no quiere saber, porque no es bueno encontrarse con cualquier peje gordo de esos que son de verdad, porque aquí hay políticos que son corruptos durante 4 años y 8 años, pero aquí hay corruptos eternos, en el sector privado, ahí es que están todos".