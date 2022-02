“Lo que tiene que haber son personas calificadas para cada puesto eso sí. Tú no me puedes mandar a mí al Consulado de Los Ángeles un agrónomo", agregó.

Santo Domingo.- El cónsul dominicano en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez, dijo que al llegar al consulado general en la costa Oeste de los Estados Unidos encontró 14 “botellas” con un sueldo entre 8 y 12 mil dólares.

En ese sentido, añadió que del sistema consular y diplomático se cancelaron más de 2 mil botellas.

En una entrevista en El Despertador, tras ser abordado por los periodistas sobre las declaraciones (que luego aclaró) del embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, en un video en el que dice que “el día que empiecen a designar perremeístas en la embajada recojo y me voy”, Rodríguez se preguntó que “¿a quién es qué van a poner, a los de la Fuerza del Pueblo, quien fue que ganó, no fue el PRM?”.

“Lo que tiene que haber son personas calificadas para cada puesto eso sí. Tú no me puedes mandar a mí al Consulado de Los Ángeles un agrónomo, que es lo que vamos a hacer con un agrónomo no, pero perremeístas, tienen que ser perremeístas los que estén en el trabajo", agregó el cónsul.

Reveló que actualmente hay seis personas miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en dicha institución.