SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró este lunes que no se presentará como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional.

“Es tiempo de meditación y análisis, yo soy un soldado de mi país u de mi partido, a que no me gustaría aspirar, ya yo sé a qué no me gustaría aspirar, hay prácticamente una decisión tomada y es que presentarme como precandidato a la alcaldía del Distrito Nacional”, expresó Pacheco.

Además, el congresista manifestó que hay una posibilidad de que no presente una candidatura para ningún cargo electivo.