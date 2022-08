Resaltó que él lo que cree es, que esa línea aérea debe de dar un buen servicio, y considera que el precio de los vuelos deberían de costar menos.

SANTO DOMINGO.- Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, informó que lo que le pide a las autoridades es evalúen la posibilidad de otorgar permisos a otras linea áreas para que puedan hacer el trabajo, luego de la denuncia que realizó pidiendo que cancelaran la licencia a Jet Blue por los "atropellos" que cometen en contra de los dominicanos.

El congresista del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que aunque los organismos correspondientes han dado buena respuesta y la propia línea aérea ha "tomado una actitud para resolver", dieron una explicación que lo encontró sin ninguna sustancia".

Explica "realmente" lo que pasó:

"Cualquiera cree que yo iba a tomar un vuelo y el vuelo se retrasó, no fue eso, había un evento en Puerto Rico, yo tenía una presión porque dos días antes me estaba llamando querían que yo fuera para presidir el evento. Me mandaron un vuelo para salir a la 2 de la tarde desde República Dominicana para llegar allá, el caso fue que el vuelo se retrasó de aquí, salio casi a las 6 de la tarde después de haber cambiado cinco veces la puerta de salida del vuelo".

Dijo que llegó tarde al evento, pero el caso es que yo tenia sesión el lunes y como estamos en Puerto Rico yo le dije a ellos pónganme el vuelo para las 6 de la tarde que yo amaneciera aquí, me pusieron el vuelo a las 6 y 40 y cuando llego al Gate una señora como si no fuera nada me dice ah mire ese vuelo se suspendió, yo creo que a usted con suerte lo podemos poner para el viernes, y después de hablar con ella me manda a donde un joven para que me haga una concesión y el joven me dice mira le resolvimos le puse para el martes a la misma hora, a las 6 y 40"

"Veo el tumulto de gente quejándose, ahí estaba un monseñor, coroneles, altos funcionarios, una pobre señora que fue la que que más me marcó con un niño especial con una situación extremadamente difícil, y me puse en contacto con algunas autoridades dominicanas y con algunos amigos, y conseguimos que un avión nos fuera a buscar, de una línea aérea", sostuvo.

Resaltó que él lo que cree es, que esa línea aérea debe de dar un buen servicio, y considera que el precio de los vuelos deberían de costar menos.