SANTO DOMINGO.- El presidente de la cámara de Diputados, Alfredo Pacheco reconoció que la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio ha sido una de las tareas más retadoras, que hasta ahora le ha tocado lidiar al frente del órgano, pero que fruto de una ardua jornada de trabajo lograron su objetivo.

Pacheco manifestó que a pesar de las posiciones que se habían fijado en el Senado de la República, asumió su tarea cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados.

“Mira lo que pasa es que hay que ver en el contexto. Cuando los asuntos se conocen y se aprueban en el Congreso Nacional, y yo te quiero decir, sirviendo un poco de abogado del Diablo del Senado. Primero hubo una comisión bicameral que jugó su papel y el propio Senado de la República también”, abundó.

El dirigente político del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la Cámara de Diputados, expresó que el Senado sentó las bases para su aprobación.

Conseguir que la pieza legislativa fuera aprobada fue una gran batalla. “Yo no había manejado un proyecto más difícil que ese, y mira que he lidiado con muchas situaciones difíciles”, reconoció.

Comentó que el Senado hizo su primera tarea, a pesar de que en principio algunos legisladores no entendían y que posteriormente comprendieron de lo que se trataba y de la importancia que la misma.

“Había mucha presión de parte de muchos sectores del país que en principio, como esta ley tenía tanto tiempo, no creían que esta se iba a conocer y en eso me incluyo porque pensé que no se podría en esta legislatura”, explicó.

Sin embargo, reconoció que tan pronto el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados se percató que podía ser posible que se convirtiera en una ley, por lo que debió realizar una estrategia que conllevó a un estudio profundo de lo que hoy es la legislación de Extensión de Dominio.

“Lo primero que nosotros hicimos, llamamos al presidente de la comisión por parte de la Cámara, nos fajamos a trabajar y en lugar de tomar descanso el fin de semana le dedicamos mañana, tarde y noche para estudiarlo con ellos, así como el acompañamiento de asesores, consultamos a sectores fuera del ámbito legislativo hasta lograr consensuarlo”, apuntó.

Alfredo Pacheco recordó que se realizaron unas 50 modificaciones, logrando la unanimidad de criterio para darle al país una ley que necesitaba la República Dominicana. “En una primera lectura logramos consensuar 36 modificaciones, hasta que finalmente concluimos en la segunda lectura a 50 modificaciones”.

Al referirse al tema de lavado de activos contemplado inicialmente en el proyecto, Alfredo Pacheco comentó que en toda ley que se dicte en la República Dominicana, si tiene que ver con procesos penales, se debe presumir la inocencia de la persona a quien se le vaya a aplicar.

“Entonces, en este caso, como no es contra una persona, sino contra la cosa, esta ley presume un aspecto que se llama la buena fe. Y que la ley define qué es lo que es buena fe, que es adquirir un bien con recursos, bien habidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que tú has adquirido, primero hay que presumir la buena fe. Esa fue la base del entendimiento y donde quiera que no se presumía, nosotros incorporamos la buena fe”

Agregó: “El segundo aspecto es el respeto al debido proceso, que lo establece nuestra Constitución. Primero a usted, si hay una sospecha de que usted tiene un bien. Aunque sea contradictorio, un bien mal habido, entonces a usted hay que notificarlo, aunque hay que comenzar a hacer un proceso, tal y como establece nuestra Constitución y luego ya que usted es imputable, le tocará al Ministerio. Público buscar las pruebas para demostrar ante el juez que usted no adquirió ese bien de buena fe”.

Pacheco dijo que el debido proceso también implica que una persona tiene derecho a un juicio de extinción de dominio y luego que ese juicio tenga su fallo, la persona contará con otra instancia a la cual acudir a apelar. “Pero además que luego que esa instancia también dictamine en su fallo, que usted tenga la oportunidad de hacer un proceso de casación. Eso se llama debido proceso en sentido general, que otro aspecto extremadamente importante a cuidarlo”, comentó.

Al recordar lo dicho por la procuradura general de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, la recién promulgada ley evita chantajes y abusos por parte de autoridades, así como de terceros y demàs tiene una penalidad para un Fiscal que imputa a un ciudadano, para quitarle su bien y lo somete a un juicio de extinción de dominio, sin las los elementos que lo lleven a la condena, entonces el ciudadano puede actuar legalmente en contra de quien así actúe y puede ser condenado de dos a cuatro años de prisión.

“Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, aquí hay una industria del chantaje, eso eso vive aquí en la República Dominicana y todos los que de algún modo hacemos vida pública, tenemos alguna situación todos los días, tenemos que vivir lidiando con eso, entonces el que intenta chantajear, el que intente hacer cosas con esta ley sabe que se expone a una condena de dos a cuatro años.

Aclaró que si una persona es imputada y admite sus hechos, tiene derecho a recibir un 3% de los bienes si hace entrega voluntariamente.

No hay borrón y cuenta nueva

El diputado negó que la legislación establezca borrón y cuenta nueva como se ha insinuado luego de quitar la retroactividad.

“No es cierto. Si tú adquieres un bien dice nuestra Constitución y tú no haces la debida diligencia, y tú no tienes ese bien debidamente adquirido, no importa que tú lo hayas adquirido ayer, tu bien no surte efecto de de derecho como lo establece nuestra Constitución, y por lo tanto es un bien que es imputable, por lo tanto no hay impedimento para eso. Ahora bien, si el párrafo que nosotros quitamos, del artículo cuarto, párrafo dos. era un párrafo que evidentemente, yo no puedo, no soy quién para calificarlo, pero tenía muchos indicios de ser inconstitucional”, puntualizó.

Al referirse a los bienes incautados, incluyendo de aquellos que han sido extraditados, la vieja práctica de que la autoridad lo use quedará en el pasado y que los mismos estarán bajo la tutela del Ministerio de Hacienda.

“También logramos quitar la posibilidad de que la ley fuera reglamentada. ¿Qué implica eso?. Tú sabes que a veces tú haces una ley ilegal y entre medio de una línea y otra, todos los que no les contradiga tú puedes retorcer la misma mediante la creación de un reglamento, entonces había un precepto en la ley originalmente aprobada, que daba la facultad de la creación de un reglamento, y nosotros también lo eliminamos y el país también lo ha celebrado”.

El presidente de la Cámara de Diputados calificó de buena la ley que promulgó el presidente Luis Abinader y que contribuirá a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

El código penal

Al referirse a una serie de leyes que se encuentran en el Congreso Nacional desde hace mucho tiempo como el nuevo Código Penal que no han sido aprobadas, sin embargo la de extensión de dominio se convirtió en una ley porque Estados Unidos así lo deseaba.

“Tengo que hacer un preámbulo. El Congreso Nacional, y no estoy culpando a nadie, indudablemente que tenía un anquilosamiento que lo daba ya el hecho de estar manejado, yo diría que por una misma fuerza política. Nosotros cuando llegamos dijimos que íbamos a minimizar la mora legislativa que existía en el Congreso Nacional. Hoy en día yo quiero que tú sepas que mientras, en años legislativos, por ejemplo, te voy a poner el promedio de los últimos 10 años del 2010 al 2020, reiteró. Yo no me estoy refiriendo a ningún presidente de Cámara, ningún diputado, sino lo que pasó del 2010 al 2020 en promedio. Allá se aprobaron alrededor de 300 asuntos. ¿Tú sabes cuánto se aprobaron este año legislativo que terminó el pasado martes? 1900 asuntos, casi 2000,”, aseguró.

“Nosotros estamos a punto de lograr la aprobación del código. Dicho sea de paso, está consensuado en un 99.9% la ley en término de articulados son dos aspectos, lo que ahora mismo impiden, la aprobación del código. Yo pienso que toda la sociedad dominicana, que toda la clase política, que la sociedad civil y todos debemos ponernos de acuerdo y encontrar una salida que nos permita la aprobación como merece el pueblo dominicano; yo drìa que podemos tenerlo en 30 días a partir del 16 de agosto, yo llamo a la sociedad, yo los invito, vamos a sentarnos en la Cámara, la ley de extinción de dominio era más difícil”.

Continuarìa al frente de la Cámara de Diputados

Alfredo Pacheco dijo que está dispuesto a hacer lo que el Partido Revolucionario Moderno decida en lo relativo a si continuará al frente de la Cámara de Diputados.

“Estoy a la espera de lo que decida la dirección del partido. Yo creo que el PRM vive un momento en que no deben haber disputas por posiciones. Que el PRM vive un momento en que el país está esperando que los gobernemos, que hagamos nuestra labor. Yo haré mi labor desde cualquier punto donde yo tenga que hacerlo así, si el partido entiende que debe ser el candidato a la presidencia de la Cámara otra vez ahí estaré, si entiende que debo ser diputado y sentarme en una curul, ahí estaré aportando, aportado”.

Alcaldía

De cara a las elecciones nacionales en 2024 se habla de la posibilidad de que Alfredo Pacheco aspire a la Alcaldía por el Distrito Nacional.

“A partir del año 2024 no aspiro más a diputado a pesar de que si yo me postulará a nuevamente voy a estar entre los más votados del país, que nadie se llame a engaños, porque ahora hay gente que me linchan en las redes y que tú no quieras porque está explotado. Por favor, si se trata de ello, ganó en mi demarcación, porque no sólo vivo en mí demarcación, sino que hago vida allí”

Dijo que en estos momentos se le ha presentado una disyuntiva y consideró que esa será una decisión del Partido Revolucionario Moderno.

“Yo estoy dispuesto a que el partido tome una decisión que el partido entienda, donde nos necesite. Yo no sólo soy bueno para eso sería un buen candidato, no lo oculto, pero no sólo soy bueno para eso, no estoy obsesionado, sino porque los números así lo indican, pero io voy a esperar porque por ejemplo, hay que definir si la actual alcaldesa va, que está haciendo una gran labor y si ella va obviamente que no le vamos a regatear el derecho que ella tiene de aspirar”

Cambios de funcionarios

Ante la posibilidad de que el presidente Luis Abinader introduzca cambios de funcionarios el 16 de agosto, se cuidó de hacer juicios.

“El presidente de la República, como hemos visto, ha comenzado a hacer algunos cambios. Vamos a seguir esperando a que el presidente tome las decisiones, yo no patrocino que haga cambios, es una prerrogativas del presidente de la República. Pero celebro y aplaudo los que ya ha hecho y obviamente que apoyaré y respaldarè los que estén pendientes por hacer. De todos modos, yo pienso que siempre es importante hacer cambios, no sólo del Gobierno.

Jet Blue

Hace pocos días Alfredo Pacheco criticó el trato vejatorio que le dan a los dominicanos y dominicanas el personal de la línea área Jet Blue, incluso pidió a las autoridades correspondientes que le cancelaran el permiso para seguir operando en territorio dominicano.

Al referirse al incidente, el presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que pertenece a una institución internacional y debía estar presente en una actividad en Puerto Rico.

“Soy vicepresidente del Foro de Presidentes Legislativos del Caribe y México, y resulta que el presidente no podía asistir en Puerto Rico al presidente del órgano. Y me llamaron porque pensé que yo tenía que ir a presidir el evento y efectivamente me fui. El viernes concluimos la agenda en el Congreso, de aquí me fui el sábado a las 5 de la tarde. El vuelo estaba pautado para las dos, le manifesté que llegaría tarde y que todo el mundo tenía una situación”.

Pacheco dijo comprender que las líneas aéreas puedan tener retrasos, sin embargo el problema de consideración se produjo a su regreso al país el domingo.

“Si ellos me dicen que el vuelo se pospuso, tiene un retraso, lo aceptó sin mayores inconvenientes. No me dijeron que el vuelo era para el viernes. Osea que no me podía ir el domingo que yo tenía que pasar cuatro días más en Puerto Rico y le dije, eso no es posible.

Yo tengo trabajo de República Dominicana y no solamente yo, sino que había una gran cantidad de dominicanos, funcionario, amigos, gente del pueblo, una pobre señora con un niño autista que me dio mucha pena, que finalmente no pudo venir y entonces cuando me dijeron eso yo le dije, bueno, pero por escrito, y entonces el señor me dijo mira, te te tengo una concesión. Lo conseguí para el martes, es obviamente que eso fue un abuso”.

Relató que ante la situación hizo las diligencias de lugar y consiguieron con una institución dominicana que le enviara un avión para volver al país, junto a los dominicanos que se quedaron varados en Puerto Rico. El retorno se produjo a las cuatro de la madrugada del día siguiente.

Alfredo Pacheco amenazó con demandar por un peso a Jet Blue, pero dijo que se confirma con la explicación que ha dado la línea aérea.

“Yo me conformo con que ellos resuelvan el problema de los dominicanos y dominicanas que viven pasando trabajo en los aeropuertos de las diferentes ciudades con esta importante línea aérea., nosotros no queremos vayan, nosotros los que queremos que actúen correctamente, desde luego si no actúan correctamente, la autoridad dominicano tendrá que tomar medidas”.