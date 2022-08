Dijo que el MP siempre trata de ser razonable como garante del Estado de derecho, "para que quizás todas las defensas no tengan que venir a justificar lo que algunos quiere llamar como reposición de plazos".

SANTO DOMINGO.- Luego de que el abogado del exprocurador Jean Alain Rodríguez, solicitara un plazo de 100 días al juez para poder estructurar los procedimientos de 196 incidentes que demanda la acusación del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso expresó que no se opone a la misma.

"Alguien anunciaba que tiene 100 y pico de incidentes, que tengan un millón que estamos preparados", resaltó la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Dijo que el Ministerio Público siempre trata de ser razonable como garante del estado de derecho, "para que quizás todas las defensas no tengan que venir a justificar lo que algunos quiere llamar como reposición de plazos".

"El Ministerio Público no tiene oposición a un plazo mayar al que dispone el 299 que a pesar de que las disposiciones sobre la complejidad no establece duplicarlo pero el principio de razonabilidad que es el principio madre del proceso nosotros no tenemos oposición".

Agregó que si van a tener oposición a que sean seis meses como algunas defensas, "pero de entrada les decimos para las demás parte que es posible que quieran otros plazos que nosotros a plazos razonables no vamos a oponernos a que la defensa tengan oportunidad porque el Ministerio Público alguien anunciaba que tiene 100 y pico de incidentes, que tengan un millón que estamos preparados".