"En el año 2021, cerramos el año lamentablemente con 86 asesinatos de mujeres en lo que son feminicidios íntimos en manos de parejas y ex parejas, en el 2022, cerramos con 59 asesinatos, y en lo que va del año tres mujeres fueron asesinadas", comentó.

SANTO DOMINGO.- Alrededor de 115 denuncias de mujeres que han sido abusadas recibe diario la fiscalía violencia de Género de Santo Domingo Este, así informó este lunes Ana Andrea Villa Camacho, al ser cuestionada si hay una demarcación donde los hombres se tornen más violentos.

"No puedo decir que hay una demarcación, pero si un área o una jurisdicción donde existe mayor número de denuncias por la población que abarca que es la unidad de Puerto Rico o de Santo Domingo Este donde diariamente se reciben 110, 115 denuncias, donde la mayoría, el 90 por ciento es de mujeres que han sido abusadas", expuso la directora de la Dirección de Violencia de Género entrevistada en El Despertador.

Villa Camacho agregó que en países donde ha visto que la persecución de la violencia es efectiva, se destinan cantidades billonarias para la atención a esas víctimas, esa fue su respuesta cuando se le preguntó sobre qué hace falta para que las mujeres dejen de utilizar las redes sociales para denunciar que son abusadas, debido a que en las fiscalías no les hacen caso y aveces hasta terminan asesinadas.

"¿Qué nos falta? cosas puntuales, educación a todos, porque lo que está pasando con el fenómeno criminal de la violencia no es solo del Ministerio Público, es de todo un país, de todo un estado, hasta del sector privado... educarnos y hacer conciencia de que todo el mundo tiene responsabilidad en ese tema, pero también es cierto nos falta recursos y nos falta también que estamos ante un sistema patriarcal de cientos y cientos y pico de años que no se puede desmontar de la noche a la mañana".

Así mismo sostuvo que esos hombres que son condenados o que guardan prisión preventiva son insertados a un programa especializado que creó el experto Luis Vergés, quien también es colaborador de El Despertador, para el desmonte de esa masculinidad violenta.

Balance de los feminicidios que ocurrieron en el año 2022:

Se le preguntó que en materia de cifras demoledoras de mujeres que han muerto a manos de hombres, ¿cómo cerramos el año 2022 y cifras del 2023?

"Que me llama la atención, el año pasado principalmente en diciembre se está dando dentro del fenómeno criminal, que es la violencia feminicida se está dando el asesinato hacia los hijos, estamos viendo formas de violencia extrema cada vez con más crímenes de odio, estamos ante estas cifras no alentadora en la región más si puedo decirle que tenemos un Ministerio Público que trabaja 24/7 en el área de este delito, tenemos muchos retos es verdad, pero tenemos gente que trabaja día a día de sol a sol, no solo para perseguir el delito".

Recalcó que recuerda una frase de la la magistrada Yeni Berenice que no olvida, "que el feminicidio es más que la muerte de una mujer", "y es cierto porque trae muchas secuelas, consecuencias irreversibles, y principalmente la violencia vicaria donde yo te doy donde más te duele".