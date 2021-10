¨La verdad se ha impuesto y por eso nos sentimos bien. Decirle al pueblo dominicano que no le he fallado porque nunca he caído en la ilegalidad¨, afirmó.

SANTO DOMINGO.- Dando gracias a Dios salió del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Andrés Bautista, luego de resultar absuelto de las imputaciones del Ministerio Público en su contra en el Caso Odebrehct.

Afirmó que el calvario que pasó fue por una persecución política, por una judicialización de un tema político.

En las conclusiones las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo indicaron que no existieron los hechos por los que el Ministerio Público acusa a Bautista.