Dijo hoy que una de las maldades que encierra su inclusión en el expediente es el gasto en abogados en que ha incurrido desde que inició el proceso.

SANTO DOMINGO.- Andrés Bautista, acusado en el caso Odebrecht, dijo hoy que una de las maldades que encierra su inclusión en el expediente es el gasto en abogados en que ha incurrido desde que inició el proceso.

El exsenador y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró este miércoles que debe “varios millones de pesos” por honorarios legales durante el proceso que ahora está en fase final.

“Una de las maldades es la parte económica porque yo no sabía lo que costaba un juicio (…)yo debo varios millones de pesos que he tenido que buscar entre amigos consecuencia de este proceso. Y eso, que los abogados, comparados con otros, me han considerado”, dijo en la entrevista central de El Despertador.