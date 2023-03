Se recuerda que, Ángel Lockward, fue detenido luego de que se presentó este domingo ante la Procuraduría General de la República tras un allanamiento en su residencia.

SANTO DOMINGO.- El abogado, Ángel Lockward, implicado en la denominada Operación Calamar, realizó de manera fraudulenta la compra y pago de terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), según el Ministerio Público.

El órgano persecutor explicó que Lockward se asoció con Alejandro Constanzo, Antonio Lujan Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, entre otros, y en conjunto con los funcionarios públicos, Donald Guerrero, Claudio Silver, Belkiz Tejada y Emilio Rivas, desfalcaron y estafaron al Estado Dominicano.

Para llevar a cabo estos actos ilícitos se utilizaron prestanombres y testaferros a fin de recibir el dinero producto de los mismos, entre ellos Ángel Gilberto Lockward Cruz y Ángel Gerge Lockward Cruz, ambos hijos del jurista.

Además, el investigado colocó bienes en el mercado financiero, productos de los actos ilícitos, a través de certificados financieros de ciento de millones de pesos, comprometiendo su responsabilidad penal y la de su firma de abogados Ángel Lockward & Asociados S.R.L.

En este entramado de corrupción, también participaron el ex Contralor General Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, el fenecido ex director de Bienes Nacionales y el ex director del CEA, quienes desviaron fondos usando empresas de la estructura y cobros de cesiones de créditos valiéndose del motivo de deuda inexistente.

Se recuerda que, Ángel Lockward, fue detenido luego de que se presentó este domingo ante la Procuraduría General de la República tras un allanamiento en su residencia.