Por: Gabriela Andújar

Los avances en los trabajos del teleférico de Los Alcarrizos mantiene angustiados a los moradores que actualmente residen donde se pretenden colocar parte de las estructuras de este sistema de movilidad urbana, ya que cuando se acerca la recta final, aún no tienen a donde ir.

Unos 733 mil pesos le ofrece el Gobierno a Nilda Morel, quien desde hace décadas reside en una vivienda de dos niveles en el sector El Libertador de Los Alcarrizos, precisamente por donde colocarán parte de las estructuras del teleférico.

“Yo sostengo a mi madre, ella tiene 86 años tiene problemas de salud y concho yo irme a la calle a pagar casa, es muy duro es muy duro y realmente no he encontrado con esa cantidad así no, ni siquiera una mejora” expresó Nilda Morel

Angustiada por desconocer su próximo domicilio, clama a las autoridades sopesar otras alternativas que la amparen en su traslado.

En ese sentido Morel narró “Nosotros llegamos en el 89 aquí y lo que uno tiene es bajo sacrificio, haciendo lio, cogiendo prestado para uno vivir más o menos y que dejen a uno en la calle, por lo menos si no le van a dar una casa a uno de esos proyectos que ellos tienen o que le den algo que le alcance a uno para comprar una vivienda que uno se pueda meter, pero no así”.

Además de Nilda, al menos diez familias y dos talleres de mecánica y de herrería se sienten desamparados tras escuchar la oferta de las autoridades y esta no cumplir con sus necesidades.

Para ubicarnos un poco más, estos trabajos corresponden al tramo uno de la línea 2 del Teleférico de Santo Domingo, que forma parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo y contará con 4 estaciones, como son: Los Alcarrizos, Las Toronjas, Puente Blanco y Los Americanos, por donde circularán 163 cabinas que movilizarán a miles de usuarios.

Este sistema de movilidad urbana impactará la vida de unos 400 mil habitantes, cuyo funcionamiento agilizará la movilidad interna de Los Alcarrizos y su conexión con el Distrito Nacional, que de acuerdo con las autoridades, estará listo para finales de este 2022.