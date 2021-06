El consultor jurídico del Poder Ejecutivo indicó que al no manejar todos los detalles de dicha acción no puede decir si hubo o no violación de la ley, pero aclaró que si no hay una orden, “se podría derivar que hubo alguna violación”.

SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, indicó que hay una línea del presidente de no inmiscuirse en nada que tenga que ver con las acciones del Ministerio Público y desligó a Abinader con el impedimento de la salida del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

“Lo que haya ocurrido con el exprocurador es un tema que compete al Ministerio Público y yo en este momento no conozco los detalles”, expresó el funcionario.

Sobre el impedimento de salida del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo indicó que al no manejar todos los detalles de dicha acción no puede decir si hubo o no violación de la ley, pero aclaró que si no hay una orden, “se podría derivar que hubo alguna violación”.

Peralta, dijo que como profesional del derecho y ciudadano de este país, siempre ha abogado por el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos, y no va a cambiar solo por ocupar una posición que aseveró es transitoria.