Santo Domingo.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dijo este jueves que está sorprendido por la avalancha de críticas y cuestionamientos que bordean recientemente el fideicomiso de Punta Catalina, incluso, de sectores y personalidades que se suponía habían estudiado el contrato desde septiembre pasado.

“Estoy sorprendido de la intensidad de algunas críticas, porque en algunos aspectos que entendemos, no son críticas muy sólidas”, apuntó el funcionario.

Al participar en la entrevista central de El Despertador, Almonte, manifestó que no entiende por qué a principios de año, cuando la Cámara de Diputados aprueba el contrato del fideicomiso es cuando algunos sectores, especialmente partidos de oposición, han reaccionado alarmados y con argumentos flojos, sobre lo que ellos entienden se hará con la Central Termoeléctrica.

“El fideicomiso de Punta Catalina no fue nada de sorpresa, fue una acción y decisión publica, entregado a la Cámara de Diputados y a los partidos políticos el año pasado, y lo que nos sorprende es que hay personas que están reaccionando en enero. Parece que no se tomaron la molestia de leerlo, que no hicieron el trabajo que les correspondía como oposición y ahora se adentran en un debate que tuvo que hacerse hace meses”, manifestó el ministro de Energía y Minas.

Al ser cuestionado de por qué el proyecto no se llevó a vista pública, Almonte dijo que el Congreso Nacional es soberano y tiene la autoridad para actuar al respecto.

“No hemos escondido, ni escondemos nada, nosotros estamos prestos a esa discusión o debate en el momento que sea, no porque alguien quiera, sino, porque el pueblo merece y necesita que se le aclaren las cosas que son de trascendencia”, aseveró Almonte.