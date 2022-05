Con respecto al sargazo, dice es una realidad, pero que ha tenido mayor impacto en otras plantas y no en Punta Catalina.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aclaró que el gabinete que dirige no tiene participación en la gerencia de Punta Catalina.

“Yo no opero Punta Catalina, no es del ministerio de Energía y Minas, no tengo niguna participación en su gerencia”, expresó en una entrevista en el programa matutino “El Despertador” del Grupo SIN que se transmite en Color Visión por el canal 9.

“El gerente administrador es don Celso Marranzi y un equipo de profesionales de alto nivel, son los responsables de la administración de Punta Catalina, pero en el proceso descubrieron que habían otras fallas y decidieron hacer todo el mantenimiento y esperar los repuestos que se necesitaban. En ese momento no habían apagones ni había déficit de generación, pero se produjo después la salida de AES, porque las plantas se dañan y salieron otras plantas también por desperfectos y fueron esas consecuencias que generó esos apagones”.

Explicó además, que la crisis no ha sido solo en Punta Catalina, sino que todas las plantas energéticas salen una vez al año de circulación por distintos motivos, algunas porque se dañan, por desperfectos o por mantenimientos y que no está previsto que el país colapse porque una planta, privada o pública, salga de mantenimiento o porque tenga una avería.

Almonte manifestó que como ministerio actuaron de manera rápida y que desde el momento que realizaron la rueda de prensa para informar la situación energética del país y las acciones que iban a emprender, asegura que ha habido un excedente de generación eléctrica.

“Nosotros nunca como autoridad hemos hablado de culebra en Punta Catalina, tengo entendido que fue alguien en el cibao que lo dijo. No hemos dicho que son otras causas que no son las que son”.

