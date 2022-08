Asimismo, dijo los haitianos ilegales se encuentran realizando labores de transporte público sin tener los documentos que exigen las leyes dominicanas.

SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, manifestó este miércoles que los haitianos ilegales han tomado la República Dominicana sin tirar un tito y que muchos se encuentran trabajando en medios de transportes sin tener licencia de conducir.

“Lo que me sorprende a mí como a ustedes que no le hacen caso al tema, este país, los extranjeros haitianos ilegales se han tomado a República Dominicana sin tirar un tiro y ustedes no están en eso”, dijo Marte.

“Tienen las armas aquí. Pero es importante decirles a ustedes que ya los extranjeros andan conchando, comprando vehículos, ilegales sin tener licencia y se meten en ruta a discutir a transportar y para las autoridades nada”, refirió el senador.

De igual forma explicó que en todos los campos del país, se observan más haitianos que los dominicanos y ya “nos tienen cogido por las cuatro esquinas”, agregó Antonio Marte.

En ese mimo orden, el senador por Santiago Rodríguez se preguntó cuáles serán las acciones que se tomaran o si se dejará que el presupuesto nacional se vaya en manos de los haitianos.

“Qué podemos hacer, qué debemos hacer. Vamos a dejar que nuestro país se convierta en haitiano y que nuestro presupuesto se lo lleven los haitianos. Entonces decimos que estamos mala, que no tenemos salud, pero si es que los haitianos se lo está llevando”, refirió.

Antonio Marte concluyó llamando “estúpidos” a los dominicanos que se están casando con nacionales haitianos en territorio dominicano.

“Muchos dominicanos ya son tan estúpidos que se están casando con ilegales haitianas también”, dijo.