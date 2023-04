SANTO DOMINGO.- El senador Antonio Marte expresó que Estados Unidos no debe de entrometerse en los asuntos de nuestro país.

"El país no debe aceptar que ningún otro país venga a influenciar", agregó.

"Es que no lo queremos, porque no somos los mismos, no son las mismas costumbres. Además, que Haití se maneje como Haití y República Dominicana como Dominicana, nosotros no queremos esa gente aquí", resaltó.

Las declaraciones del senador surgen luego del anuncio de que la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, tiene previsto reunirse este miércoles con el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Estado, la visita de Sherman tiene como objetivo reforzar “lazos bilaterales fuertes y duraderos en una amplia gama de temas, incluida la situación urgente en Haití”.

La agenda de la funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos también incluye reuniones con representantes de la sociedad civil dominicana.