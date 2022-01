"Hay senadores que posiblemente no necesitan esos fondos", resaltó.

Santo Domingo.- El senador Antonio Marte sugirió que en las provincias más pobres, donde no hay empleos, se mantenga y se aumente el Fondo de Gestión Social del Congreso Nacional, mejor conocido como "barrilito". "Hay senadores que posiblemente no necesitan esos fondos", resaltó

"En las provincias pobres donde no hay empleos debe mantenerse y aumentarse el barrilito y que se le dé seguimiento", dijo el senador Marte al destacar que Santiago Rodríguez es una de esas provincias que debería de recibir ayuda económica.

En el entrevista central de El Despertador dijo que"quería que don Antonio (senador por la provincia Santo Domingo, ) me diera el barrilito de él para yo llevármelo para Santiago Rodríguez para ayudar a esa gente que no tiene empleo, allá no hay industria, allá no hay dirección, allá no hay secretaría, allá no hay nada".

Antes de que se le conociera como “barrilito”, existía en ambas cámaras un “Plan de Acción Social” y además, senadores y diputados tenían organizaciones no gubernamentales, a través de las cuales recibían fondos “para labores sociales”. Todo esto manejado siempre a discreción de los presidentes de turno y sin transparencia, pues no se rendía cuentas de los recursos entregados.