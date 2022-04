El presidente de Conatra pidió al Pepca que acelere esa investigación al tiempo que defendió los corredores.

SANTO DOMINGO.- Antonio Marte, presidente de Conatra, retó este miércoles al también empresario del transporte, Juan Hubieres, para que le ponga una querella en su contra luego de que éste denunciara una supuesta estafa en contra del Estado cometida en los nuevos corredores en Santo Domingo.

El también senador, Marte se refirió la solicitud hecha por Hubieres, quien depositó una querella formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que se investigue una supuesta estafa contra el Estado en los nuevos corredores, uno de los cuales (avenida Núñez de Cáceres) es gestionado por Antonio Marte de Conatra y los otros dos (Churchill y Charles de Gaulle) por Alfredo Pulinario, de Mochotran.

“Que él (Hubieres) haga directamente una acusación que no haga dizque que investiguen, sino que haga una acusación directamente, una querella, sí, que la ponga contra mí, yo lo invito que la ponga y luego que la ponga y oye lo juro que me acuse, si tiene un millón de barba y yo no se la quito pelo a pelo en una demanda, me quito el nombre”, indicó.

El presidente de Conatra pidió al Pepca que acelere esa investigación al tiempo que defendió los corredores.

“Desde el gobierno pasado se establecieron 17 corredores…en esos 17 a nosotros nos tocaba una parte como Conatra y a otros dirigentes sindicales otra parte, porque estábamos en esa ruta, operando la ruta, pero parece que confundir a la opinión pública da resultado”, señaló Marte.

Sostuvo que “el gobierno no tiene un peso en corredores, eso es una alianza público privada”.