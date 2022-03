"Ese senador es un atrevido. Que sepa él que lo estamos acechando, lo estamos chequeando”, fueron algunas de las palabras de Pacheco.

SANTO DOMINGO.-El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acusó al senador de Santo Domingo Este, Antonio Taveras Guzmán, de ser un atrevido, al mismo tiempo que le hizo una advertencia de que lo están acechando en el Congreso, debido a su comportamiento, a lo que el congresista respondió “estoy orgulloso de ser atrevido, atrevámonos juntos para que recuperemos lo robado”.

"Ese senador es un atrevido. Que sepa él que lo estamos acechando, lo estamos chequeando”, fueron algunas de las palabras de Pacheco.

Taveras Guzmán, exhortó al legislador guardar sus amenazas y sus acechanzas en contra de su persona.

“Gracias diputado Alfredo Pacheco por llamarme atrevido. Si usted supiera el orgullo con el que recibí su calificativo. Vengo de una familia de orígenes tan humildes que haber sorteado y superado el cerco de la pobreza, y haber podido emprender una microempresa propia hacerla crecer con solo 300 pesos, sudor y esfuerzo, haber podido graduarme de una universidad, y haber levantado junto a mi esposa una familia con decencia, ciertamente me convierten en una especie de “atrevido” para esta sociedad, cuyas instituciones suelen cerrarle las puertas de la vida a la inmensa mayoría de nuestra gente”, escribió Taveras Guzmán en su cuenta de Facebook.

Asimismo, explicó que incursionó en la vida política hace unos años, lanzándose como candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el municipio de Santo Domingo Este y ser favorecido con cerca de 500,000 votos en esa demarcación.

“Haber entrado en la política electoral hace apenas unos años, lanzarme como candidato en la demarcación más grande del país, sin ninguna militancia previa en las filas de un partido, y ganar con cerca de 500,000 votos, la mayor para cualquier legislador de este país, ciertamente me convierten en un “atrevido”. Pero, sabe, diputado Pacheco, lo que más me satisface es que sea usted quien me considere un “atrevido”, dijo el senador.

En tanto, acusó al presidente de los diputados de representar la política tradicional, "esa forma de ejercer el poder, de manera autoritaria y de espalda a los intereses de la gente".

“Atrevernos a romper con la política tradicional, esa que usted representa, esa forma conservadora de ejercer el poder, de manera autoritaria y de espaldas a los intereses de la gente, eso sí que me llena de mucho orgullo. De hecho, ese fue el mandato de la gente: la ruptura con la vieja política. Esas fueron ayer y son hoy las expectativas del voto del pueblo dominicano en los pasados comicios: llevar un cambio verdadero a los estamentos de decisión de la nación, democratizar la vida pública para ponerla al servicio de la gente, de la justicia social y del desarrollo”, manifestó.

“Gracias por llamarme “atrevido”. Por cierto, guarde sus amenazas y sus acechanzas en contra de mi persona. Los tiempos del caliesaje deben ser superados definitivamente en RD” concluyó el también miembro del PRM.