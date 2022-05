Por no presentarse a la audiencia, el magistrado ordenó una orden de arresto contra dos de los imputados del caso tras declararlo en rebeldía. Se trata de Rafael Leónidas y Carlos Martin Montes de Oca.

SANTO DOMINGO.- El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deivi Timoteo, aplazó para el 30 de mayo la continuación del juicio preliminar en contra de Alexis Medina y otros implicados en el caso Antipulpo.

Por no presentarse a la audiencia, el magistrado ordenó una orden de arresto contra dos de los imputados del caso tras declararlo en rebeldía. Se trata de Rafael Leónidas y Carlos Martin Montes de Oca.

En el caso de Rafael Leónidas, este cambió de dirección y sus abogados no lo notificaron ante el tribunal; en tanto Montes de Oca, envió un certificado a través de su defensa, informando que presenta problemas de salud; sin embargo, el documento médico no especificaba que este ameritara reposo absoluto, por lo que consideró que esto no justifica su ausencia a la audiencia de este lunes.

El en caso de la inasistencia de Paola Mercedes, esposa de Leónidas, ésta no se presentó porque tiene licencia posnatal, por lo que se aplazó la audiencia por la ausencia de estos imputados para las 9 de la mañana.