La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura y con modificaciones, el controversial proyecto de ley para eliminar aranceles a productos.

SANTO DOMINGO.- Tras legisladores e industriales acordar este lunes la propuesta de modificación al proyecto de ley de tasa cero para 67 productos de la canasta básica familiar a fin de que se coloquen candados y se establezcan topes para las importaciones , la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche) se desvinculó por "no haber formado de dicho acuerdo" a través de un comunicado firmado por su presidente Eric Rivero, quien además es miembro del Gabinete Agropecuario y asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria.

Dicho documento en el que figura además todas las federaciones de ganaderos: FEGASUR, FEGACIBAO,FEDEGANO, FEDEGANORTE, FEDEGARE que agrupa Aproleche, ya fue depositado en la Cámara de Diputados.

Se recuerda que la tarde de ayer, Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), había enviado una comunicación dirigida a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados:

"Honorables legisladores, después de extenderles nuestros más gratos saludos, en referencia a la comunicación No. AIRD/PE/027-22, que le remitimos el día de hoy, por medio de la presente queremos aclarar que las organizaciones Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y Asociación Dominicana Avicultura (ADA) no participaron de la reunión por tanto no fueron parte del acuerdo arribado, y sin embargo, excluimos involuntariamente a la Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE) que sí participó y si fueron parte del acuerdo. Agradecemos de antemano, hacer de conocimiento público esta aclaración y reiterandoles nuestra disposición de elaboración continua. Cordialmente".

La mañana de este martes el Bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), había decidido asumir las sugerencias presentadas el lunes por las organizaciones representativas de los productores agrícolas del país, encabezados por la AIRD, sobre el proyecto .

Varias horas después, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura y con modificaciones, el controversial proyecto de ley para eliminar aranceles de 67 productos de primera necesidad, en medio de fuertes debates por parte de los bloques opositores que de inmediato advirtieron que recurrirán la decisión ante los tribunales por considerarla ilegítima.

Opiniones encontradas

Al asegurar que de ninguna manera el proyecto de ley de arancel cero a 67 productos básicos durante seis meses afectará la producción nacional, la Federación Dominicana de Comerciantes, favoreció la propuesta del Poder Ejecutivo, a fin de mitigar el impacto de los precios de los alimentos de la canasta familiar, en beneficio del consumidor final.

Mientras que el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo rechaza rotundamente a la aprobación del proyecto de ley que elimina los aranceles a 67 productos de la canasta básica familiar.

De acuerdo con gremialistas empresariales y legisladores de la oposición, una crisis económica nacional podría ocurrir de convertirse en ley el proyecto que busca promover la importación de alimentos básicos y materias primas sin el pago de impuestos.

Por otro lado, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), Iván Hernández, lamentó que el tema se esté politizando en un momento de crisis.

"Si es lógico que cuando uno siente como sector que hay algunas medidas que les puede afectar sus intereses uno salga a decir que está o no de acuerdo, o que se debe hacer o no, pero llegar al punto de politizar y decir que es un gobierno que quiere atentar contra la producción nacional, creo que hay que ver el cuadro completo antes de ver solo esa ley que es de carácter transitorio", sostuvo Hernández en la entrevista central de El Despertador de este lunes.