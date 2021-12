"Porque aquí hay gente que ha querido resolver de manera individual su problema de seguridad cuando la solución es colectiva, el grupo de trabajo si es verdad que tiene esos planes”, expresó Guzmán.

SANTO DOMINGO.-Servio Tulio Castaños Guzmán dijo este lunes, que una de las primeras recomendaciones del grupo de trabajo para reformar a la Policía Nacional, es desmontar la práctica de usar miembros de la institución castrense para el beneficio y seguridad individual en el sector privado.

"Aquí el que quiere que lo cuide que pague su seguridad, que la pague, ¿por qué? porque eso no está afectando a nosotros, yo no tengo seguridad, ni ninguno de los miembros del grupo de trabajo", expresó Castaños, quien agregó que no solamente los que están en el sector privado, sino también los que tiene la clase política.

"Hay que desmontar prácticas. Por ejemplo, a mí me encanta la bachata, me encanta la pelota, a mí me encanta el reguetón, aquí hay que desmontar prácticas que cada vez que estos sectores dan un concierto llegan llenos de policías. Aquí el que quiere que lo cuiden, que pague su seguridad, que la pague”, reiteró.

Asimismo dijo que en la propuesta también hay un tema clave que es el que tiene que ver con la educación de los agentes, y también "quienes van a enderezar a nuestros policías".