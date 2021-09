Enrique Figueroa fue acusado de amenazar a un funcionario extranjero y de hacer amenazas interestatales contra Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, dijo una fuente a ABC News.

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre fue arrestado en Nueva York por amenazar con matar al presidente Luis Abinader que asiste a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A man arrested in NYC threatened to kill a world leader attending the UN General Assembly. Enrique Figueroa was charged with threatening a foreign official and making interstate threats against Luis Abinader, president of the Dominican Republic, a source told ABC News.

Con relación al apresamiento, Abinader afirmó que tiene ningún detalle, “eso sería bueno que le preguntaran al gobierno norteamericano sobre ese tema”.