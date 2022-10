Estos desaprensivos se encuentran presos en el cuartel General del municipio de Nagua, para ser sometidos a la acción de la justicia en las las próximas horas.

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.- La Policía Nacional Captura desaprensivos que asaltaron un establecimiento de bebidas alcohólicas en el barrio Acapulco próximo a la playa de los barcos de Río San Juan.

En el día de ayer, jueves 6 de octubre fue reportado mediante una llamada telefónica, de que habían unos individuos que se habían estacionado en una Yipeta de color negro, marca Toyota , portando armas de fuego y procediendo a encañonar a las personas que se encontraban en un centro de ventas de licor llamado Car Wash Rafael.

Estos asaltantes lograron emprender la huida, de inmediato la Policía Nacional realizó un amplio operativo encabezado por el Teniente Coronel Rosario De Jesús Javier comandante del Municipio de Río San Juan y el Capitán Brígido E. Trinidad Santana, encargado de la sección de investigaciones (DICRIM) del referido municipio.

Los nombrados: Jhon Bido Pérez, residente de Río San Juan, Jesús Alfonso Ramos Reyes, residente de Santiago, Francisco Javier Rodríguez, residente de Río San Juan, Angenis Vidal Matos, residente de los Mameyes de Santo Domingo, Carlos Méndez Nolasco, residente de Río San Juan, Grison Alberto Jaquez Mejia, residente de Santiago, todos mayor de edad, con diferentes fichas por drogas, robos, portar armas blancas y de fuego ilegal.

Luego se procedió a requisar dicho vehículo encontrando en el interior un bulto Multicolor que contenía armas de fuego de diferentes calibres tales como: UN (01) FUSIL MARCA: R-15, DE COLOR NEGRO SERIE No. LW378897, UN (01), FUSIL MARCA: R-15 NO LEGIBLE, DE COLOR NEGRO CON CREMA, CON CUATRO (04) CARGADORES Y (112) CAPSULAS CALIBRE 5.56, UNA (01) UZI MARCA: VULCAN, SERIE No. 4545ACPCALD CALIBRE 45, CON SU CARGADOR Y VEINTICINCO (25) CAPSULAS PARA LA MISMA, UNA (01) PISTOLA MARCA: PRIETO VERETA, MODELO: PT92, CALIBRE 9MM, SERIE No. 013019, SIN CARGADOR, UNA (01) PISTOLA MARCA TISAS, MODELO SUPER 9000-S, CALIBRE: 9MM, SERIE No. T0620-06E24505, CON SU CARGADOR Y QUINCE (15) CAPSULAS PARA LA MISMA.

Estos desaprensivos se encuentran presos en el cuartel General del municipio de Nagua, para ser sometidos a la acción de la justicia en las las próximas horas.