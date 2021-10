Estas vacunas, dijo la presidenta de la sociedad, Luz Herrera, “todavía no están recomendadas” porque “no se han completado los estudios”, dijo en la entrevista central de El Despertador.

SANTO DOMINGO.- La Sociedad Dominicana de Pediatría no está de acuerdo en aplicar la vacuna del COVID-19 a menores de 11 años basados en la experiencia de otros países sino que esperará evidencia científica antes de recomendar inocular niños menores de 11 años.

Estas vacunas, dijo la presidenta de la sociedad, Luz Herrera,“todavía no están recomendadas” porque“no se han completado los estudios”, dijo en la entrevista central de El Despertador.

“Nosotros como sociedad científica hasta que no haya resultados de los estudios y también de las agencias regularas de prestigio mundial, pues nosotros no recomendamos de forma empírica que se vacunen este grupo poblacional”, dijo.

Aclaró que esto no significa que se opongan a la inoculación de niños, sino que están abogando por un “compás de espera” hasta tanto la evidencia dé luz verde a esta vacuna.

“La Sociedad Dominicana de Pediatría no está de acuerdo hasta tanto las evidencias no estén disponibles (…) no se pueden tomar decisiones porque un país lo esté haciendo, se deben tomar decisiones por resultados de investigaciones científicas”.