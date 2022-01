"Estos profesionales quieren tomar a los afiliados del Sistema Dominicano de la Seguridad Social como carne de cañón para obtener un beneficio", declaró.

SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social calificó como "populistas" las declaraciones del presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Caba, estableciendo que se trata de un "chantaje" el cobro a la población de las prueba de antígeno cuando en otros países las PCR son gratis, tras señalar que una consulta con un profesional especialista tiene un costo mayor al procedimiento del diagnóstico rápido del virus.

Joel Rodríguez, presidente de la entidad, manifestó que la dirección del gremio médico siempre tiene posiciones encontradas con el gobierno "buscando un beneficio colateral para ese grupo", al asegurar que no ha identificado una evidencia que indique que en esta ocasión la realidad sea diferente.

"Estos profesionales quieren tomar a los afiliados del Sistema Dominicano de la Seguridad Social como carne de cañón para obtener un beneficio", declaró.

Dijo que con esa declaraciones se juega a la "doble moral", cuando el CMD propone descartar las pruebas antígeno como requisitos para aplicarse la PCR.

"Los afiliados no tienen dos mil pesos para hacerse la PCR, de igual modo el afiliado no tiene para pagar dos mil pesos, ni tres mil y cuatro mil para pagar una consulta médica profesional que oscila en mayor costo a lo de la prueba PCR", y se paga mediante co pago al profesional de la salud. señaló Rodríguez.

El experto en materia de seguridad social aclaró que la situación es una responsabilidad del Estado dominicano , alegando que son los laboratorios clínicos que realizan las pruebas, obteniendo recursos importantes con ese procedimiento médico.

Rodríguez además dijo que en el país debe analizarse seriamente una Modificación de la ley 87-01, a fin de que en este año 2022 se deje de colocar parches para mantener el equilibrio.

"Es necesario reformular los beneficios a los afiliados con la reducción de beneficios para los que interactúan en la seguridad social, incluyendo los galenos, clínicas, laboratorios y demás sectores", subrayó.

En otro orden, el presidente de Asonafiss pidió a los ciudadanos colaborar con las medidas preventivas que promueve el Gobierno y la OMS para mitigar los niveles de contagio del coronavirus, sobre todo ahora con la variante Ómicron.

Al exhortar que es necesario reforzar las iniciativas y la vigilacia que mantiene el Gabinete de Salud, Rodríguez expresó que las estadísticas indican que vamos muy mal y que hay que tomar medidas drásticas ante el comportamiento de la nueva cepa, sobre todo cuando en unos días se reinicia el año escolar.

"Consideramos que nuestros niños y niñas deben volver a la manera virtual hasta tanto se tenga el control la pandemia en esta quinta ola de contagio que está golpeando a la República Dominicana", apuntó.

Sostuvo que hay que estar pendiente de los niveles de positividad y la tendencia del número de casos diario que en los últimos días ha superado los 5 mil en 24 horas, alcanzando cifras record.