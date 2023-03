Sostuvo que a pesar de ser su derecho, solicitaron al Ministerio Público el acceso al soporte probatorio por más de un año y nunca les fue entregado.

SANTO DOMINGO.- La defensa de Donald Guerrero, uno de los principales imputados en la Operación Calamar, manifestó este lunes que todavía no posee "ni un solo soporte probatorio proveniente del Ministerio Público acerca de qué se tratan" las imputaciones contra su cliente.

A través de una llamada telefónica en El Despertador del Grupo SIN, el abogado Eduardo Núñez expresó que nunca recibió la carpeta fiscal de la investigación por parte del órgano acusador contra el ex ministro de Hacienda. Resaltó que ni siquiera tiene acceso a la orden judicial de allanamientos de la PGR.

"Realmente no fue que se nos entregó de forma incompleta, nunca se nos entregó nada, todo este tiempo ha pasado en un estado de indefensión, las imputaciones formales, las imputaciones precisas aún nosotros no la conocemos después de dos años y creo que 10 meses de etapa de investigación, no tenemos ni un solo soporte probatorio proveniente del Ministerio Público acerca de qué se trata", señaló la defensa de Donald Guerrero.

Sostuvo que a pesar de ser su derecho, solicitaron al Ministerio Público el acceso al soporte probatorio por más de un años y nunca les fue entregado.

Sobre los allanamientos

El jurista Eduardo Núñez dijo que su cliente fue citado por el Procuraduría General de la República el sábado en la tarde para ser interrogado y que cerca de las 11 de la noche su cliente fue dejado bajo arresto. Asimismo, dijo que los allanamientos se realizaron posterior al arresto solo fue a la residencia de Guerrero.

Resaltó, que en general los interrogatorios fueron "sobre cuestiones generales, y en algunos casos (otros imputados) fueron bastante rápidos".

Recordó que Donald Guerrero ha colaborado e interrogado en ocasiones anteriores por la procuradora general, Miriam Germán, Yeni Berenice y Wilson Camacho, pero no fue hasta el sábado que el órgano acusador lo deba bajo arresto.