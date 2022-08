"Lo primero que se se hizo fue una reunión con todos los que habían sido administradores, le dije yo no se más que ustedes pero quiero trabajar, y lo que pase aquí será un logro".

SANTO DOMINGO.- En la posición cuatro de 10, así valoró este lunes el exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales(CDEEE), la gestión que está dando la actual administración al sector eléctrico.

Sostuvo que dentro de las debilidades que presenta el sector es que no se apoyaron en técnicos del sector de pasadas administraciones, "Yo pienso que debieron apoyarse más en lo que encontraron ahí, pienso que fue tal vez la primera debilidad, porque eso no cuesta nada, nosotros cuando llegamos lo primero que se se hizo fue una reunión con todos los que habían sido administradores, le dije yo no se más que ustedes pero quiero trabajar, y lo que pase aquí será un logro".

Como solución al servicio eléctrico deficiente y caro, citó que el costo de la generación deber ser abaratado para que los ciudadanos puedan pagar una energía eléctrica más económica.

"Resultado, se adicionaron al sistema más de 2 mil nuevos megavatios al parque de generación diversificados y a buen costo. Por eso llegó una pandemia encontró un país con 24 horas de energía sin interrupciones y sin problemas".