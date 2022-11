Méndez García informó además que en esta ocasión el llamado es a que las personas puedan crear y ejercitar una ruta de evacuación segura y, un punto de encuentro especifico en caso de que les toque vivir una emergencia provocada por un sismo.

SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) anunció que el próximo jueves 3 de noviembre a las 10 de la mañana realizarán a nivel nacional un simulacro de evacuación de terremoto.

Aseguraron que esperan la disposición por parte de empresas privadas, escuelas e instituciones estatales. Mientras que todas las instituciones del Estado participarán.

También, participarán, además, unos 2,597 centros educativos públicos y 87 privados, según explicaron.

El Centro de Operaciones de Emergencias ha puesto a disposición de la población la pagina web del organismo: www.coe.gob.do para que los interesados puedan disponer de herramientas e instructivos que les permitan crear su plan de contingencia ante terremotos y donde además podrán inscribirse y obtener certificado de participación.

El director de la institución, Juan Manuel Méndez García detalló que conjuntamente con las instituciones que conforman el COE, simulará la ocurrencia de un sismo al sur de Santo Domingo, lo que le permitirá a los estudiantes y a las instituciones tanto públicas como privadas conocer qué hacer antes, durante y después de un evento telúrico.

Méndez García informó además que en esta ocasión el llamado es a que las personas puedan crear y ejercitar una ruta de evacuación segura y, un punto de encuentro especifico en caso de que les toque vivir una emergencia provocada por un sismo.

Detallo que en la página web del organismo han creado una carpeta de herramientas a la que la población, empresas e instituciones públicas pueden acceder y encontrar instructivos e información de utilidad para la creación de su plan de contingencia ante terremotos

El organismo sugiere que antes del terremoto se debe preparar un plan de emergencia, localizar vulnerabilidades en tu casa, preparar una mochila de emergencia y hacer el simulacro en sus hogares.

Asimismo, indica que durante el terremoto lo primero que hay que hacer es mantener la calma, no usar ascensores ni escaleras durante el evento; agacharse, cubrirse y protegerse. Además, alejarse de ventanas de vidrio y/o espejos.

En ese orden, sugiere que después de un terremoto se debe comprobar que sus familiares están en el punto de reunión, no volver a la edificación hasta comprobar que no sufrió daños, no encender fósforos o artefactos de llama abierta y si está atrapado, utilice su silbato.