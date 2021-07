Pese a la insistencia de las autoridades para que las personas que no se han vacunando contra el Coronavirus se inoculen, todavía el 35 por ciento de la población a nivel nacional no se ha inmunizado y un 50 por ciento aún no ha recibido la segunda inyección.

SANTO DOMINGO.- En la mayoría de los centros de inoculación este viernes se mantenía lento el proceso, mientras en el Gran Santo Domingo todavía falta cerca de un 20 por ciento de personas por vacunarse completamente contra el Coronavirus para llegar al 70 por ciento y que el Gobierno elimine el toque de queda.

Mientras tanto, las autoridades de salud contemplan volver realizar una jornada de vacunación casa por casa en las zonas más rezagadas aunque aún no han ofrecido mayores detalles del operativo.

Pese a la insistencia de las autoridades para que las personas que no se han vacunando contra el Coronavirus se inoculen, todavía el 35 por ciento de la población a nivel nacional no se ha inmunizado y un 50 por ciento aún no ha recibido la segunda inyección.

Encargados de centros de vacunación llaman a los no vacunados a que lo hagan sobre todo en estos momentos donde en el país ya circulan 10 variantes del coronavirus.

Algunos ciudadanos que pese a que debieron haberse vacunado hace meses, visitaron los centros de vacunas este viernes aseguran tener motivos de porque no se habían inmunizado.

En el gran Santo Domingo que registra 116 nuevos casos de Coronavirus, apenas el 53 por ciento de los residentes están vacunados con dos dosis por encima de esta demarcación está la Altagracia, Espaillat, Puerto Plata, Independencia y San Pedro de Macorís.

San Cristóbal sigue siendo la provincia donde menos vacunados se registran por lo que el próximo fin de semana las autoridades de esa localidad realizarán una jornada masiva que entre otras medidas consiste en la vacunación casa por casa.

De acuerdo con Salud Pública en el país se han administrado 10 millones de dosis vacunas contra el COVID-19 y cuentan con las dosis necesarias para seguir inoculando de forma ininterrumpida.