itular de Educación dice que el proceso es con una población delicada pero indica que los centros educativos serían la mejor opción.

SANTO DOMINGO.- Será en el transcurso de esta semana cuando las autoridades decidan dónde serán vacunados contra el COVID-19 los niños de 5 a 11 años, según informó el Ministro de Educación, quien adelantó que el lugar más idóneo para este proceso son los centros educativos.

Roberto Fulcar, resaltó que para tales fines se creó una mesa técnica conjunta entre la institución que dirige y el Ministerio de Salud Pública, la cual estará implementando los protocolos para la jornada de inoculación.

El funcionario reiteró además que los planteles educativos están listos para el reinicio del año escolar este martes, el cual estuvo afectado por la negativa de los maestros de retornar a las aulas por el aumento de los contagios en los últimos días.

“Nosotros no discutimos ni no negociamos ni un solo día de clases, no le podemos quitar ni una hora a la educación” expresó.

Por último, al celebrarse este lunes el Día Internacional de la Educación Fulcar llamó a toda la comunidad educativa a “comprender que los caminos del desarrollo, de las transformaciones sociales, económicas, del bienestar de las personas, tienen a la educación como su principal aliada, esa es la principal herramienta para romper con la cadena de reproducción de la pobreza”.

En ese sentido, felicitó a la familia educativa del país.