SANTO DOMINGO.- Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal Dominicana (COPARDOM), expresó este lunes que si se incrementa la edad de retiro hasta los 65 años, la tasa de reemplazo aumentaría "enormemente".

"Señores la edad de retiro propuesta es 60 años, 60 años es relativamente joven, incrementando nadamás cinco años hasta los 65, la tasa de reemplazo aumenta enormemente, o sea que esas son de las cosas que nosotros ahora como estamos en el tema de la revisión de la Ley de Seguridad Social, podemos proponer para que las personas tengan pensiones más jugosas", manifestó Izquierdo en la entrevista central de El Despertador.

Dijo que tenemos que impulsar esa ley, apoyarla, hacer los ajustes en el tema de la pensión.

"Muchas personas no aprecian el tema del cambio que hubo en el 2001 cuando se promulgó esta ley, que la que teníamos anteriormente había una población protegida nadamás de un 7 por ciento, y hoy en día tenemos un 98 por ciento en la parte de salud", sostuvo.

Así mismo manifestó que uno de los argumentos para eliminar la sensatía es que ahora ya tenemos Seguridad Social y Fondos de Pensiones, pero que este último sigue siendo una incertidumbre, "tampoco hemos visto ninguna intención real no del gobierno ni del sector empleador por reformar el sistema de Seguridad Social".

Agregó que con el tema de las pensiones, cuando tú mira la masa laboral tú tienes una tasa de remplazo estimada de un 30 por ciento.

"Eso significa que lo que se estima, si tú tomas todo el que trabaja es que se va a pensionar con un 30 por ciento de su salario, sin embargo eso es cuando tú tomas un promedio de todas las personas que están cotizando , cuando tú analizas cada caso en particular eso puede variar para arriba o para bajo".

Indicó que hoy en día hay cuatro millones de personas que tienen una cuenta individual, sin embargo hay dos millones cotizando, "porque hay muchas personas que entran a la fuerza laboral, entran y salen, y dejan de cotizar entonces merma la posibilidad de una buena pensión".

En tanto sugirió el tema de la formalidad, porque a través de esto según Izquierdo, es que tenemos empleos de calidad, protegidos por la Seguridad Social.

"Cuando tú tienes una persona que no está cotizando y no está trabajando y tiene problemas de salud, no puede acceder al sistema porque quizás no tiene los fondos para hacerlo, igualmente en el tema de pensiones no solamente no está cotizando para pensiones, sino que no tiene seguro de incapacidad y sobrevivencia".

Aumento salarial

Sobre el aumento salarial que entra en vigencia este mes de abril de un 15 por ciento como primera partida, se le cuestionó que cuáles son las expectativas o las condiciones que tiene el sector empresarial para acoger el aumento, principalmente la micro y mediana empresa.

Izquierdo respondió que asumieron un aumento salarial ante de lo previsto, "porque ustedes saben el Comité Nacional de Salarios manda en el Código de Trabajo a reunirse una vez cada dos años, entonces teníamos previsto ese aumento para julio que era que vencían estos años, sin embargo viendo como la inflación afectó al país el año pasado que terminamos con una inflación de 7.84 por ciento pues veíamos del año pasado la posibilidad de que el Comité se convocara antes de tiempo, en ese sentido veníamos siendo estos cálculos".

Dijo que el 8 de marzo que fue la última reunión, el sector sindical había puesto sobre la mesa aproximadamente un 20 desde un principio, y que ellos habían ido con la propuesta de un 14 por ciento porque lo que habíamos tomado era la inflación de julio 2021 hasta febrero 2023 y que le daba un 13 por ciento.

"Sin embargo los sindicalistas se mostraron en desacuerdo con ese 14 por ciento, pues nos pidieron el 20 y llegamos a ese 19, pero partido porque las empresas pequeñas y micro no pueden asumir esos aumentos que una mediana y una grande puedan asumir".

Agregó que habían planteado ese mismo día que el aumento de micros y pequeñas empresas fueran diferenciado, y que el sector sindical no aceptó ni el gubernamental tampoco, por lo que tuvieron que llegar a partir ese aumento, con ese 15 por ciento primero en abril, y el 4 por ciento el primero de enero,"que incluso habíamos planteado que fuera en abril para tener un año de diferencia y el sector sindical se opuso".

Este aumento salarial incluye a los comercios, servicios, industrias, vigilantes y los empleados del campo.

Al ser cuestionada sobre qué pasará con los otros sectores que quedan por el aumento salarial, como zonas franca, turismo, construcción, que hay que ir haciéndole los ajustes diferentes, dijo que se acaba de convocar, el sector turismo y zona franca, que aún no tienen información de cuál va hacer el por cierto, ni que por ciento hay sobre la mesa.

"Realmente mañana tienen una primera reunión uno de esos sectores, entonces vamos a ver como van las conversaciones, teníamos que ver con el tema de los no sectorizados, tu sabes que son 17 salarios mínimo hay en el país".