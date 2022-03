Al informar que los colmaderos que están involucrados en el fraude millonario de clonación de tarjetas “Supérate” quedan automáticamente suspendidos y no tendrán la oportunidad de pertenecer a la red, la Administradora de Subsidios Sociales precisó que los fraudes no son nuevos.

Por Sandy Cuevas

SANTO DOMINGO.- Mientras las autoridades produndizan las investigaciones del fraude masivo contra el programa Supérata y planifican más allanamientos a colmados, miles de beneficiarios de los programas sociales se quedaron sin esas ayudas y esperan que las autoridades se le repongan esos fondos de manera retroactiva.

Al informar que los colmaderos que están involucrados en el fraude millonario de clonación de tarjetas “Supérate” quedan automáticamente suspendidos y no tendrán la oportunidad de pertenecer a la red, la Administradora de Subsidios Sociales precisó que los fraudes no son nuevos.

“Para los delincuentes actuar necesitan de la asistencia de los dueños de colmados, porque ellos tienen el Verifon a su nombre y tienen una cuenta en el banco, entonces ellos hacen una cadena con los colmaderos”, indicó Digna Reynoso, directora de ADESS.

Además indicó que a través de acuerdos, en lo que lleva de gestión ha recuperado más de 10 millones de pesos que han sido sustraídos a beneficiarios del programa.

Reynoso señaló que “el beneficiario cuando pasa su tarjeta que ve que no tiene pone una queja, pero para nosotros es de vital importancia que podemos procesar el colmadero, pero no tenemos mira fue verdad que el Colmado x y sustrajo los fondos”.

Aunque no se habían enterado de la estafa, ciudadanos como Alberto de la Cruz, que reside en la Victoria, asegura que hace al menos dos meses no recibe la ayuda social.

“Cuando la pase no la tenía la compra, volví y la pasé y no le he cobrado”, manifestó Alberto de la Cruz, víctima de estafa.

“Ellos me dijeron en qué sector yo vivía y le dije en el sector la Victoria y después de eso me dijeron que la están cogiendo en distintos colmados”, dijo Alberto Mañón, otra víctima de fraude.

De su lado, parientes de colmaderos detenidos piden a las autoridades que se esclarezca de dónde salieron las transacciones agregadas su sistema, tras sostener que en sus establecimientos se hayan pasado las tarjetas utilizadas en los fraudes.

“Envuelto entre mansos y cimarrones, porque no vamos a negar qué hay quienes se están dedicando a estafar; pero aquí cada transacción a contado con el consentimiento de los beneficiarios”, sostuvo Luis Hernández, hermano de un colmadero detenido.

Las autoridades tienen previsto conocerle medidas de coerción a los seis detenidos este próximo domingo y según el Ministerio Público solicitará que el caso sea declarado complejo.