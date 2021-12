Demandó que le paguen su dinero, ya que es una mujer enferma y no cuenta con los recursos económicos para requerir atención médica.

SANTO DOMINGO.- El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte se niega a pagar más un millón 150 mil pesos que adquirió en comida en la fonda de una mujer, quien asegura que debido a esa situación tuvo que cerrar su negocio con el que sostenía a su familia y cubría sus medicamentos.

De acuerdo a lo narrado por Gloria Juan, quien por tercera ocasión denuncia el abuso cometido en su contra, cada vez que llama o acude al ayuntamiento para reclamar su pago, siempre obtiene un no como respuesta.

“Cuando llamo el administrativo Franklin Salazar, me dice que supuestamente el cheque esta hecho, pero que el síndico no lo ha querido firmar”, sostuvo Juan, quien se hizo acompañar de su hijo Isidoro Moreno.

Demandó que le paguen su dinero, ya que es una mujer enferma y no cuenta con los recursos económicos para requerir atención médica.

“Que me pague mi dinero que ya está bueno, que no espere que Dios le toque a él, va hacer grande…Yo soy una mujer enferma, no puedo caminar, es hora que él me pague mi dinero”, reclamó la señora.