La actriz dominicana viajaba en compañía de la también maestra de la danza Marylouise Ventura, según las informaciones dadas por sus familiares, quienes igualmente siguen solicitando sangre O+

SANTO DOMINGO.-La reconocida coreógrafa y bailarina Patricia Ascuasiati, continúa ingresada en la Plaza de la Salud, tras verse involucrada en un confuso accidente de tránsito, que la mantiene en estado delicado.

La actriz dominicana viajaba el martes pasado en compañía de la también maestra de la danza Marylouise Ventura, según las informaciones dadas por sus familiares, quienes igualmente siguen solicitando sangre O+, su hijo Mikusy Montana pide al que quiera ayudar acudir al banco de sangre del referido centro médico.

“Pedimos a cualquier persona, amigo o conocido contribuir para esta causa”, expresó Montana, quien dijo que el donante no tiene que tener el mismo tipo de sangre.

La maestra de la danza será sometida este jueves a una segunda cirugía, luego de que el accidente aún no aclarado le dejó varias heridas de gravedad que la mantiene en cuidados intensivos.

Rafael Antonio Alfau, primo de Ascuasiati, informó el miércoles que algunas de las personas que estuvieron en el lugar al momento del incidente de las damas en Villa Altagracia, narran que Patricia, propietaria del vehículo en que viajaban, se desmonta y al pararse al frente le pide a Marylouise el volante, a lo que esta se niega.

“En ese momento Marylouise la choca, le pasa por encima, da reversa y la vuelve a pisar”, publicó en sus redes sociales.

Otras personas aseguraron que sufrió daños en la pelvis, la clavícula y posiblemente en algunos órganos internos, y se encuentra ingresada en estado delicado.

De acuerdo con la versión dada por la Digesett, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 28 de la autopista Duarte en dirección Cibao-Santo Domingo.

Supuesto audio filtrado de Marylouise Ventura

Un audio en el que la bailarina Marylouise hace referencia al incidente, intentando explicar lo sucedido a una persona que se desconoce su identidad o cercanía. “Lo único que yo te puedo decir es que las cosas suceden. No fue culpa mía, era su vehículo y yo hice lo que ella quería que yo hiciera. Ella quiso que yo dejara de manejar. Ella quería manejar…eso no te lo puedo explicar así…y se me plantó delante del vehículo en lo que yo estaba saliendo del vehículo. Su propio exmarido me dijo, así es Patricia. Yo estoy al lado de la carretera, tratando de salir…ese no es mi carro, para poner el parking, estoy acostumbrada arriba y estaba abajo…ella había tenido una caída, me dijo tú me vas a arrollar y se cayó, eso fue lo pasó. En lo que estoy colocando el parking. La gente me dice que moviera el carro, pero ella estaba debajo. La sacamos…ella tenía la nariz con sangre, se le jodió la cadera”, comentó entre sollozos.

Ventura dijo que todo estaba bien entre ellas y que fue un capricho de ella pedirme el vehículo y tenía que hacer lo que me dijo. “También que todo estaba, perfectamente llegando a la capital, se le metió de buena a primera una vaina…es lo único que te puedo decir. Todo el mundo averiguando y diciendo que yo me fui. Yo estoy vuelta un disparate, Patricia es mi hermana”, proclamó en medio del llanto.

Ascuasiati fue trasladada originalmente al hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos y de ahí a la Plaza de la Salud, donde es atendida en cuidados intensivos.