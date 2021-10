“Cállese que estoy hablando”, fue la tajante respuesta de Bautista Rojas cuando Taveras lo interrumpió al momento de este estar hablando en la sesión de este martes de la Cámara Alta.

SANTO DOMINGO.- El tema del barrilito y la eliminación de las exenciones que se discuten entre los senadores dio paso a un fuerte enfrentamiento entre los legisladores Bautista Rojas Gómez, representante de la provincias Hermanas Mirabal y Antonio Taveras, senador por Santo Domingo.

“Cállese que estoy hablando”, fue la tajante respuesta de Bautista Rojas cuando Taveras lo interrumpió al momento de este estar hablando en la sesión de este martes de la Cámara Alta, donde leyó un tuit publicado por el senador de Santo Domingo donde afirmaba que “No firmaría el documento pues pienso que es un listado de ocurrencias totalmente desatinadas combinadas con un populismo hasta negligente”.

Sin embargo, Taveras respondió fuertemente “no me voy a callar, cállese usted”.

En medio del dimes y diretes Rojas tachó como representante del antipartido y el antisenado en el hemiciclo a Taveras.

Dijo que “No voy a aceptar ni a usted senador ni a nadie, ni en este lugar ni en ninguno, que venga a faltarme el respeto”.

No obstante, el senador de Santo Domingo afirmó que en su mensaje no se refería a nadie en particular y que tampoco tenía nada en contra de nadie.

Este lunes 29 senadores presentaron un proyecto que pretende someter el gobierno en la que se procura reducir el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar el tratamiento preferencial a distintos sectores, eliminando todas las exenciones, deducciones o pagos diferidos que contienen 39 leyes, cuyos montos asciende a 217 mil 487 millones de pesos anuales, representando el 4.44% del PIB, con lo cual no sería necesario una reforma fiscal.

De los 31 senadores que compone la Cámara Alta, solo dos legisladores se abstuvieron de firmar el documento, el cual sería sometido este martes.

El proyecto que proponen los integrantes de la Cámara Alta resalta tres puntos específicos:

Suprimir todas las exoneraciones de vehículos y de cualquier naturaleza que reciben los integrantes del Congreso Nacional; tanto senadores como diputados.

Suprimir todas las exoneraciones de vehículos y de cualquier naturaleza que reciban los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, miembros del Ministerio Público y los representantes del Servicio Exterior.