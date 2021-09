El imputado en el entramado de corrupción puntualizó que nunca ha cometido los hechos por lo que se le acusa en el caso y que está tranquilo ya que confía en el criterio de las juezas.

SANTO DOMINGO.- El imputado Andrés Bautista dijo que su vinculación en el entramado por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht, fue llevado a cabo por el expresidente de la República, Danilo Medina y por el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, a quien llamó "perverso".

"Pienso que esto fue una retaliación política ordenada por Danilo Medina y ejecutada por su peón, el perverso, Jean Alain", manifestó.

El imputado en el entramado de corrupción puntualizó que nunca ha cometido los hechos por lo que se le acusa en el caso y que está tranquilo ya que confía en el criterio de las juezas.

"Nunca, nunca, he cometido lo que se me ha acusado. Tengo la tranquilidad también porque he visto y he escuchado la reciedumbre, la responsabilidad, la capacidad y la imparcialidad de estas juezas y creo que aquí se va hacer justicia, estoy convencido de eso", indicó.