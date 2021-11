Dijo que una proporción muy alta del déficit fiscal está representado por esa tercera parte o más de las ventas de energía eléctrica de las tres Edes.

SANTO DOMINGO.- "Si no va a tener lugar una reforma tributaria, por lo menos para disminuir el déficit fiscal, que mejore la administración de las Edes y las catalinas", Bernardo Vega en su comentario de hoy habla sobre el alza en las tarifa eléctrica que ha causado revuelo en el país.

Vega explica que debemos culpar al gobierno de Abinader del muy mal manejo al sector energético.

Dijo que una proporción muy alta del déficit fiscal está representado por esa tercera parte o más de las ventas de energía eléctrica de las tres Edes, que no puede cobrar o no quiere, y tiene que poner ese dinero el Ministerio de Hacienda.

"Es decir ya llegó un aumento de la tarifa eléctrica, lo que pagamos electricidad vamos a pagar más, pero debido a que una tercera parte de los clientes no pagan nada, y no es justo que los que no pagan nada sigan sin pagar y lo que pagamos tenemos que pagar más", expresó.