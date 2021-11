Vega dijo que si hay preocupación, pero que el sentido común te dice que si en Haití no hay combustible, no hay comida, no hay gobierno y no hay seguridad, lo que quieren cruzan la frontera deben de aumentar.

SANTO DOMINGO.- El economista Bernardo Vega consideró este lunes que las nuevas medidas que ha tomado el República Dominicana con relación a Haití, puede ser una forma que use el Gobierno para que no se hable de inflación en el país.

Vega dijo que si el Gobierno ha mostrado que hay preocupación, pero que el sentido común te dice que si en Haití no hay combustible, no hay comida, no hay gobierno y no hay seguridad, lo que quieren cruzan la frontera deben de aumentar.

Dijo que es verdad que ha aumentado la cantidad de indocumentados en el país, pero que no parece que hayan 12,000 soldados que militarizan la frontera tal y como anunció el Gobierno.

En otro orden dijo que cree que esa declaración de que Estados Unidos no va a intervenir, es para que no le hagan nada a los religiosos.