SANTO DOMINGO.- Bernardo Vega en su acostumbrado comentario responde ¿por qué nunca se inscribió en un partido político?.

Vega explicó que nunca se ha metido en política y que solo se inscribió en el Partido Dominicano en el 1955, debido a que si en la época de Trujillo no tenían la famosa "Palmita" las personas no podían conseguir pasaporte para viajar al extranjero.

"Y tan pronto desapareció Trujillo a los dos meses se comenzó a romper la Palmita y desde entonces no me he inscrito en ningún partido político, y es que siempre veo los dos lado o más de un mismo problema", expuso el también escritor.