SANTO DOMINGO.- El ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, resaltó que si Punta Catalina no hubiese tenido el respeto debido, técnicamente al medio ambiente no hubiese sido financiada por bancos europeos, "eso ahí como que ya pierde todo el sentido".

Así respondió Rubén Bichara al ser cuestionado sobre qué piensa del estudio que se dio a conocer recomendando el cierre de Punta Catalina por la contaminación que genera, "uno siempre tiene que escoger entre varias opiniones, primero habrá siempre muchas opiniones interesadas detrás del dinero , detrás del chantajear y otras opiniones técnicas que son apegadas a la verdad, a lo científico y a lo técnico".

Dijo que una planta como Punta Catalina que recibió el respaldo de bancos europeos, que preparaba un informe semestral de todo eso, que manejó el parque de cenizas de esas plantas, no puede tener conflictos más allá de lo exigido en términos medioambientales.

"Ahora si hay intereses políticos, económicos, ganas de extorsionar, todo eso puede pasar, ahí está entonces la capacidad de cada de uno, de diferenciar una cosa de la otra y situarse en el propiamente justo.