Patricia también denunció que le excedieron el costo, que le hablaron de un monto que no resultó ser el mismo: "me cobraron 7,410 + 821 de especialistas y laboratorios para un total de 8,231 dólares".

SANTO DOMINGO.- En la búsqueda del cuerpo perfecto, una mujer salió decepcionada del quirófano, debido a lo que considera una mala práctica médica tras realizarse tres cirugías plásticas en la clínica Escaño ubicada en Gazcue.

“Los brazos ella me lo hizo mal y me dejó fibrosis en la barriga y el drenaje me lo puso mal”, explicó la paciente de 22 años, que acusa de negligencia a la doctora Nathali Bello, quien el 19 de julio le hizo liposucción en los brazos, barriga y BBL (levantamiento de glúteos brasileño).

'Mi barriga llena de fibrosis', dice la denunciante.

Patricia Ávila dijo a Noticiassin.com que en el quirófano donde fue intervenida hubo insalubridad, “esta historia es para que Netflix haga un documental”, agregó

Conversaciones e imágenes de personas que supuestamente han sido operada por la doctora, según la denunciante:

Calificó como “una mafia y un matadero”, los procedimientos que realiza la doctora Bello, alegando que la misma opera hasta a cuatro mujeres a la vez, poniendo a practicantes a realizar los procedimientos con falta de higiene y hasta con un niño de 10 años en sala de cirugía.

“Me levanté en medio de la cirugía y no era la doctora la que me estaba operando, eran dos hombres que nunca antes había visto”, narró.

La denunciante de nacionalidad puertorriqueña dio “un grito de clamor” a través de las redes sociales, colgando varios videos sobre las vicisitudes vividas en el país.

En al menos tres videos publicados en su cuenta de Instagram @heterotic también hay testimonios de otras presuntas víctimas.

“Recurrí a mis redes sociales para compartir mi vivencia y salieron cientos de mujeres con testimonios similares y peores que los míos sobre la misma doctora. Me han compartido relatos sobre infecciones, robo de dinero, bacterias, entre otras situaciones que las pacientes han pasado a mano de esta doctora”.

Alegó que la madre de la doctora sin ser anestesióloga es quien administra la sedación a las pacientes, que la misma entra y sale de sala de cirugía sin utilizar la ropa necesaria, exponiendo a las pacientes a bacterias e infecciones.

“Cuando abrí los ojos en la cirugía, dije que no podía respirar y la anestesióloga que estaba sentada en frente de mí utilizando su teléfono me dijo que estaba mintiendo, que yo sí podía respirar y procedió a ponerme unos audífonos con música rock sumamente alta en volumen mientras me continuaban lipando la espalda”, comentó.

Continuó el relato diciendo “me dañaron los brazos porque los liparon mal, en fin, si continúo no termino”.

Noticiassin.com se comunicó con el consultorio de la doctora Nathali Bello a fin de obtener su versión de los hechos. Su secretaria nos aseguró que tramitará nuestra solicitud de entrevista, sin embargo, posteriormente nos contactó un hombre que se identificó como un tío de la cirujana.

Abel Quezada, como se identificó el supuesto tío, refirió que ella le teme a las cámaras y que luego daría su opinión.

“Yo le mandé el mensaje que tú me enviaste, ella lo iba a consultar con sus abogados, yo soy su tío, soy comunicador y abogado, pero ella tiene su equipo de abogados, yo puedo dar mi opinión y ella al final con su equipo es que decide qué decisión tomar y yo eso lo respeto”, concluyó.