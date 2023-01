Las autoridades sanitarias indicaron que desplegaron brigadas por los sectores El Tamarindo, Villa Tropicalia, La Perla y Los Rosales en busca activa de personas que presenten síntomas de la enfermedad.

Por Sandy Cuevas

SANTO DOMINGO.- Varios pacientes con síntomas de cólera reciben atenciones en los hospitales Félix María Goico y el de Boca Chica en espera de las pruebas de laboratorio que confirmen la enfermedad, al tiempo que brigadas de Salud aprovechan el feriado para visitar las viviendas de Villa Liberación y barrios aledaños en busca de más casos sospechosos.

Luego de que las autoridades sanitarias confirmaron siete nuevos casos, residentes de los barrios Villa Liberación y Los Solares, en Santo Domingo Este, acuden con síntomas diarreico a la carpa médica instalada en esa zona.

“Desde ayer me siento con unos cólicos y fui mucho al baño anoche y no dormí nada anoche, cólico y unos dolores que no aguantaba y estoy hasta mareada”, expresó Sabrina Alcántara.

Pese a insistir en que tiene síntomas de la enfermedad, Sabrina Alcántara solo fue rehidratada con un suero oral y no se le aplicó la prueba, ya que el hospital móvil no cuenta con ella.

Ante el continuo aumento de casos, algunos residentes en la zona insisten que no se vacunarán contra el cólera, pero aseguran que han reforzado las medidas de higiene en sus hogares para prevenir la enfermedad.

“En mi casa tiramos cloro a toda el área hasta a lo que nos tomamos y limpiando bien", dijo Geovania Arias, residente en Villa Liberación.

Las autoridades sanitarias indicaron que desplegaron brigadas por los sectores El Tamarindo, Villa Tropicalia, La Perla y Los Rosales en busca activa de personas que presenten síntomas de la enfermedad para darles atención médica.

Luego de cinco días desde que comenzaron las jornadas de vacunación, solo 406 personas se habían vacunado hasta el mediodía de este lunes en la carpa instalada por Salud Pública en el barrio de Villa Liberación, mientras que en La Zurza 440 personas se habían inmunizado.