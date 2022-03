El acusado conocido como "La Válvula"., "chipero", vinculado a la Operación Discovery, se comunicó con el locutor para que le hiciera una entrevista y al final nunca se pudo dar, según dijo el comunicador.

SANTO DOMINGO. La mañana de este miércoles el locutor ¨Chico Sandy¨ hablo sobre el tema de la mención de su persona en cuanto a la Operación Discovery aclarando que no tiene ninguna vinculación con ¨La Válvula¨, quien según el Ministerio Público usaba la música de dembow para lavar dinero.

El comunicador dominicano identificado como Chico Sandy es mencionado en el expediente del Ministerio Público sobre el caso Operación Discovery, cuando se refieren a uno de los señalados como principales cabecillas de la supuesta red transnacional acusada de estafa, extorsión sexual, económica y robo de identidad.

El veterano locutor Chico Sandy admitió que conversó con el «chipero» vinculado a la red Discovery, pero desmintió cualquier relación con «La Válvula», luego de que el Ministerio Público anotara su nombre en la investigación y lo criticara por sus entrevistas a personas de dudosa reputación.

El Chico Sandy expresó “Yo sí tuve una llamada con esa persona, porque él simplemente se contactó conmigo para que le hiciera una entrevista y al final nunca se pudo dar y eso fue todo lo que pasó”, dijo mediante el programa "Esto no es radio” que se transmite por Alofoke FM. Ignacio Ramos añadió igualmente “siempre he admirado el trabajo de Yeni Berenice y me parece que hace una labor increíble”, aunque “es una pena” que a pesar de que ha realizado varias labores humanitarias solo se hace eco de este caso.

Dentro del expediente, el Ministerio Público define al Chico Sandy como "un reconocido comunicador dominicano que se ha popularizado por entrevistar personas que se hacen viral en los medios de comunicación y redes sociales para subir más el raiting, sin ser las mismas personas con valores o principios reales".

En esta apartado el MP coloca una fotografía del locutor junto al acusado conocido como "La Válvula".

El locutor dijo que no se ha recibido llamada de las autoridades solo de los medios de comunicación.

Chico Sandy cuestionó que si ¨el mismo documento que publica el Ministerio Público dice que yo no tengo nada que ver ni tampoco ningún vínculo con la llamada, entonces ¿para qué poner mi nombre?¨.

Chico Sandy admitió sentir en ciertos momentos temor al hacer este tipo de entrevistas, debido a la connotación del involucrado.

Expresó que es ¨una pena que el Ministerio Público o quizás el Estado publique esto a sabiendas que se hizo una investigación y que no tengo (gracias a Dios) ningún vínculo con nadie¨.

El Ministerio Público obtuvo la información al interceptar la llamada del "chipero" con el comunicador para una entrevista del programa que trasmite Chico Sandy por su canal de YouTube, en la cual el imputado también afirmó "ser deportado y que brega" y "habla que tiene un grupo de personas y se denomina como un tíguere clásico”.

El locutor dijo que aparentemente el Ministerio Público no se encuentra a gusto con que él tenga comunicación con un “chipero”, pero para él es algo normal por el trabajo que ejerce.