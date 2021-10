Víctor Díaz Rúa fue condenado a cinco años de prisión luego de ser encontrado culpable de lavado de activos proveniente de enriquecimiento ilícito.

SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Valerio defensor de Víctor Díaz Rúa se mostró inconforme con la decisión emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con la cual condenaron a su defendido a cinco años de prisión luego de ser encontrado culpable de lavado de activos proveniente de enriquecimiento ilícito.

¨Odebrecht se acabó hoy porque no hubo sobornos, no hubo falsedades, nos quitaron más del 95% de las imputaciones, pero no estamos de acuerdo con la decisión¨, afirmó.

Sus palabras fueron justificadas al afirmar que no hubo un delito previo en materia de lavado, y enfatizando en que no citaron cual fue la ley que violaron.

En la lectura de la sentencia desarrollada la tarde de este jueves, las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo determinaron que el imputado no tiene cómo justificar el crecimiento de su fortuna durante sus funciones como director del Inapa y como ministro de Obras Públicas.