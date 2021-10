SANTO DOMINGO.- Aunque salió del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional con una sentencia de ocho años de prisión por los sobornos del caso Odebrecht, Angel Rondón dijo que ¨Sigo con frente en alto porque Ministerio Público no pudo demostrar sobornos¨.

Cuestionó que es la única vez que se ha visto un caso donde ha habido sobornos sin sobornados, ¨y ese ha sido mi discurso desde el primer día.

Agregó que cuando tengan la sentencia emitida este jueves sus abogados la van a estudiar y pautarán los pasos a seguir.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional consideró este jueves que Ángel Rondón Rijo es responsable de los ilícitos de soborno y lavado de activos en el Caso Odebrecht.

“Comprometió su responsabilidad penal como autor del crimen de lavado de activos provenientes del soborno”, dictó el tribunal integrado por las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.

Horas antes de la sentencia en entrevista con Noticiassin.com, el abogado de Rondón, José Miguel Minier, calificó los cinco años del proceso como “Un circo de mal gusto”, además presagió dos posibilidades previamente al fallo que ya fue emitido esta tarde.

“Ese tribunal sólo tiene una manera de fallar y solamente tiene un camino que es con base al derecho y la norma sustantiva y adjetiva y con base a esa norma y a lo que esas tres juezas vieron el plenario que no hay ninguna prueba directa, indirecta, ni de video, ni pericial y referencial de que Ángel Rondón cometió soborno ni lavado activo, lo único que podemos esperar es la absolución”, agregó el jurista.

Alegó que “Hay otra forma de fallar, pero no es con base al derecho, sino apoyada en la presión social, mediática y de juicios paralelos y eso no es derecho y por eso me imagino que a las tres de la tarde ya se tendrá una decisión”.