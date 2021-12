Indicó que no se puede comparar los casos de corrupción en que se involucra a miembros del partido de gobierno con aquellos que vinculan a ex funcionarios del PLD, ya que la magnitud de la hechos no son igual.

Santo Domingo.- “A los implicados en el caso de la Lotería lo vieron con su chalequito y esposado” así se expresó este viernes el diputado del PRM, Félix Hiciano, tras los cuestionamientos de legisladores de la oposición que dicen que creerán en un Ministerio Público independiente cuando también vean bajo arresto a ex funcionarios del partido de gobierno.

“El problema está en que a los implicados del PLD hay que cuidarlos porque si les pasa algo hay casos que se pueden caer”.

“Casos como la Lotería no es lo mismo que esos casos como el caso Antipulpo que tenían 16 años incrustados en la teta del Estado….tenían 16 años chupándose el presupuesto del país, lo que iba en medicina para tu familia, para tus niños se los estaban llevando ellos”.

Por último, se refirió a los miembros del PLD que se han suicidado, según Hiciano, porque serían vinculados a casos de corrupción que hoy se ventilan en la justicia.

“A esa gente hay que cuidarlas para que paguen con cárcel, no con su vida”.

El diputado por la provincia Hermanas Mirabal fue abordado sobre el tema, a propósito de la nueva auditoría de la Cámara de Cuentas que revela otras irregularidades contra Alexis Medina, principal imputado en el caso Antipulpo.