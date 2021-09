SANTO DOMINGO.- El procurad0r adjunto Wilson Camacho sostuvo este jueves que la defensa del coimputado del Caso Odebrecht Porfirio Andrés Bautista García, sigue sin referirse a temas importantes del proceso, al citar, como ejemplo, la omisión de bienes en las declaraciones juradas del exlegislador.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continuaron este jueves escuchando a los abogados de la defensa de Bautista, quienes concluyeron con su discurso de clausura respecto a la acusación por su vinculación a los US$92 millones de sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht a cambio de ser favorecida con la adjudicación de contratos de obras en el país.

Al responder preguntas de representantes de los medios de comunicación a la salida del tribunal, respecto a argumentos de la defensa, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó que los representantes del Ministerio Público, “no solamente en derecho, como lo establece la Constitución de la República, sino que, en los hechos, somos garantes de los derechos de cualquier ciudadano dominicano, haya cometido o no cometido un delito”.

“Ahora bien, lo que sí pasa con la defensa y, me da la impresión, que no solo lo hace dentro del tribunal, sino, que lo hace fuera, es que rehúye de temas importantes de este proceso, como algo que hemos estado discutiendo y que el Ministerio Público ha planteado en reiteradas ocasiones de las declaraciones juradas del acusado Bautista García. Nosotros hemos indicado que hubo bienes que no se presentaron en las declaraciones juradas, que hubo cuentas que no se presentaron en las declaraciones juradas y que, por ejemplo, en 2010, a la salida de la función, tampoco se presentaron esas declaraciones juradas”, destacó.

“Eso la defensa no lo refiere ni dentro del tribunal ni fuera del tribunal; la ley (82-79) dice como se llama eso, y dice que se llama enriquecimiento ilícito”, enfatizó.

El Ministerio Público acusa a Bautista García de incurrir en los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.

En el proceso figuran como coimputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, el exsenador de San Cristóbal, Tommy Alberto Galán Grullón, y Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

En esta etapa final del juicio de fondo las partes presentan sus discursos de clausura ante el tribunal. El Ministerio Público fue el primero que expuso en audiencias anteriores, concluyendo con la petición de penas de 10, 7 y 5 años de prisión para los imputados.

El órgano acusador también pidió al tribunal que todos los procesados paguen una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y el pago de las costas del proceso, además de que se le varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

Después de que el Ministerio Público concluyó, iniciaron las defensas con sus discursos, correspondiendo el primer turno a los abogados del coimputado Ángel Rondón Rijo, seguido de los de Víctor Díaz Rúa y, posteriormente, los de Bautista García.

Según la agenda de discusiones, en las próximas audiencias presentarán sus discursos de cierre las defensas de los imputados Galán Grullón, Rodríguez Hernández y Pittaluga Arzeno.

El juicio fue suspendido hasta el próximo lunes 6 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.