SANTO DOMINGO.- “Si nosotros decimos que la yegua es parda es porque tenemos los pelos en las manos” fue la contundente respuesta del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, luego de que el Partido de la Liberación Dominicana saliera a rechazar la mención que ha hecho el Ministerio Público en torno al expresidente de la República, Danilo Medina, en el caso Antipulpo.

Afirmó que presentaron una acusación en el tribunal por lo que antes de opinar lo primero que se debería hacer es leerla.

“Lo primero es que nosotros presentamos una acusación, la presentamos en el tribunal.Para opinar sobre esta acusación lo primero que habría que hacer es leerla, sino se lee no hay forma de opinar sobre esta acusación”, afirmó.

Agregó que “nosotros no hablamos por hablar, no hacemos ninguna afirmación si no tenemos las evidencia de ello. Si nosotros decimos que la yegua es parda, es porque tenemos los pelos en las manos”.

El Ministerio Público presentó el pasado viernes ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación del Caso Pulpo, un amplio expediente probatorio sobre las múltiples conductas criminales de las que se valió Juan Alexis Medina Sánchez, para crear un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República que encabezó su hermano, Danilo Medina Sánchez.

En el voluminoso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas, figura como acusada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.

Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago.

El Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito presenta cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.

Ante esto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hizo un llamado a su militancia a mantenerse atentos y vigilantes en el curso de los días por venir y que se mantendrá vigilante ante cualquier otro dato sobre el tema.

El secretario del PLD, Charlie Mariotti, afirmó que nadie puede ser responsable de los hechos que se imputen a otros, independientemente del grado de consanguinidad, familiaridad o relación que pueda existir entre dos o más personas.

En una rueda de prensa del Comité Político de PLD realizada este domingo en su Casa Nacional, Mariotti afirmó que la mención del exmandatario en el caso solo tiene como finalidad desacreditarlo como figura política y en consecuencia a su partido.