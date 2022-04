La entidad no suministró las nóminas del período auditado, las cuales ascienden a RD$879,200,032, realizó pagos a personal que no labora en la entidad, por valor de RD$6,575,626.

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas de la República publicó este viernes la investigación especial realizada al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el período comprendido entre el 16 de agosto de 2012 y el 16 de agosto de 2020.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la investigación especial con el propósito de determinar la legalidad y confiabilidad de la información presentada, con respecto a: órdenes de servicios y contratos suscritos, procesos de adquisición de bienes y servicios, pagos de nómina, adquisición y distribución de combustible, raciones alimenticias y otros gastos de conformidad con las normativas legales aplicables.

El Art. 44 de la Ley 10-04 que rige a la CCRD, establece que “…Independientemente del informe citado, la Cámara de Cuentas está facultada para hacer de conocimiento del Congreso Nacional, extensivo a la sociedad en general, los resultados específicos de cualquier auditoría, estudio o investigación realizados conforme a lo preceptuado por esta ley”.

La entidad no suministró las nóminas del período auditado, las cuales ascienden a RD$879,200,032, realizó pagos a personal que no labora en la entidad, por valor de RD$6,575,626.

Se evidenció la sustracción de recursos a través de las nóminas de personal por valor de RD$36,121,434, se evidenciaron pagos a personal que labora en otra entidad del Estado, por valor de RD$1,248,650.

El Cusep realizó pagos a proveedores de bienes y servicios sin evidenciarse los procesos de selección establecidos por la Ley n.° 340-06, por valor de RD$683,368,964, realizó compras sin evidencia de certificaciones de pagos de impuestos y TSS, por valor de RD$436,281,186, desembolsos sin facturas, por valor de RD$60,368,746.

Además, realizó retención de impuesto sobre la renta a proveedores y no remitió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por valor de RD$7,485,726, se evidenciaron desembolsos por concepto de prendas de vestir, dieta, y retenciones de impuestos sin documento de recepción, por un valor de RD$16,273,024, pagos de alimentos, alquiler y servicios de inteligencia sin documentos de recepción por parte del beneficiario, por valor de RD$134,412,885., así como pagos con certificaciones recibidas por otras personas diferentes a sus emisarios por valor de RD$12,958,316, reembolsos del fondo de dietas y otros servicios especiales, e incentivos, sin evidencia de recepción por parte del beneficiario, por un monto de RD$6,237,169. y RD$25,000,000, respectivamente.

También se evidenciaron expedientes sin órdenes de compras, por valor de RD$698,071, compras soportadas en facturas con un mismo Número de Comprobante Fiscal (NCF), por valor de RD$10,285,549, expedientes sin entrada de almacén o certificación del bien o servicio recibido, por valor de RD$150,439, pagos por concepto de inteligencia sin soportes, por valor de RD$959,589,419, facturas y entrada de almacén sin fecha de impresión, por valor de RD$2,000,000.

Otras irregularidades que se evidenciaron son: compras de productos alimenticios sin soportes, por valor de RD$19,500,000, adquisiciones sin certificación de existencia de fondos y sin la debida clasificación de las cuentas, según el objeto del gasto, por valor de RD$1,806,660,247, compra de “ticket” de combustible sin listado de beneficiarios anexo, por valor de RD$245,459,550, distribuidoras de combustibles sin certificación de permiso o licencia, por valor de RD$464,463,401, duplicidad en órdenes de compras, por valor de RD$3,093,404, números de comprobante fiscal inválidos, por valor de RD$351,428, las compras de galones de combustible no evidencian su distribución, por valor de RD$204,132,455, diferencias en confirmación de facturas a proveedores, por valor de RD$3,157,534, expedientes incompletos de pago de dietas e incentivos, por valor de RD$39,517,338, pagos a proveedores con lazos de consanguinidad con funcionario de la entidad, por valor de RD$121,926,235.

Entre otros hallazgos, inobservancias e irregularidades reportados están que: la entidad carece de estados financieros, no registra sus operaciones en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), no publica los procedimientos de compras y contrataciones en el portal administrado por el Órgano Rector, no existen manuales de procedimientos internos y de cargos. Tampoco comité de ética, cuenta con un portal institucional, manual de funciones no aprobado, presupuestos aprobados, planes de compras, no establece contratos entre las partes, para los procesos de compras y contrataciones y no registra sus nóminas en el sistema de la Contraloría General de la República.

Personal que no asistía a labores; personal asignado de la Policía Nacional, sin evidenciar en la data correspondiente; personal asignado al Cusep, que realiza funciones a terceros; personal asignado al Cusep que realiza funciones a otras instituciones; personal asignado a funciones especiales que no pertenecen al Departamento de Inteligencia y personal sin funciones.

Se evidenciaron funcionarios sin presentación de declaración jurada de patrimonio, la falta de un Sistema de Inventario de Materiales y Suministros, distribución del combustible y raciones alimenticias sin reglamentaciones internas, ausencia de la función de Auditoría Interna y debilidades del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación.